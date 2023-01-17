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Kogan (כהן) Itzik

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

09.04.1885

Дата смерти

20.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1885

Отец: Kogan (כהן) Khaim Smuel

Мать: Kogan (כהן) Khaya Sura

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
02.08.1913

Жена: Kogan (כהן) Ethel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
запись №220 в книге регистрации браков за 1913 год
Рождение ребёнка
07.06.1914

Дочь: Gershkovich, Красная Adel (Udlea)

Мать ребёнка: Kogan (כהן) Ethel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Beila

Мать ребёнка: Kogan (כהן) Ethel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1921

Сын: Kogan Smuel

Мать ребёнка: Kogan (כהן) Ethel

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
20.12.1942
Дмитриевское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Причина смерти: Холокост
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