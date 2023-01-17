Kogan (כהן) Itzik
Место рождения
Дата рождения09.04.1885
Дата смерти20.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1885
Отец: Kogan (כהן) Khaim Smuel
Мать: Kogan (כהן) Khaya Sura
Бракосочетание
02.08.1913
Жена: Kogan (כהן) Ethel
запись №220 в книге регистрации браков за 1913 год
Рождение ребёнка
07.06.1914
Дочь: Gershkovich, Красная Adel (Udlea)
Мать ребёнка: Kogan (כהן) Ethel
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Beila
Мать ребёнка: Kogan (כהן) Ethel
Рождение ребёнка
1921
Сын: Kogan Smuel
Мать ребёнка: Kogan (כהן) Ethel
Смерть
20.12.1942
Дмитриевское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Причина смерти: Холокост