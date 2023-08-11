Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорий Федорович

Григорий Федорович

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

27.09.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1873 г.р.

Мать

До 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1891 ст.

Отец: Федор Афанасьевич

Мать: Анна Ивановна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Афанасьевская церковь 27.09.1891 Калихновщины Григорий Федорович Калихновщины отец запасной ефрейтор Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянин Иосиф Федорович Калихновщ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.