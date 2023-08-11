Григорий Федорович
Место рождения
Дата рождения27.09.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1891 ст.
Отец: Федор Афанасьевич
Мать: Анна Ивановна
Афанасьевская церковь 27.09.1891 Калихновщины Григорий Федорович Калихновщины отец запасной ефрейтор Федор Афанасьевич Калихновщины мать жена Анна Ивановна Чермы крестьянин Иосиф Федорович Калихновщ... Показать все
Смерть
Неизвестно