Акчулпанова (Ишбулдина) Миниса Минигалеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1922
Дата смерти05.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1922
Отец: Ишбулдин Минигалей
Мать: Ишбулдина Гайнафа
Рождение ребёнка
21.07.1952
Сын: Ишбулдин Иршат Мулаянович
Отец ребёнка: Акчулпанов Мулаян
г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акчулпанов Мулаян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишбулдин Риф
Отец ребёнка: Акчулпанов Мулаян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акчулпанов Мулаян
Смерть
05.04.1994
г.Ишимбай р.Башкортостан