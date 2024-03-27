Акчулпанова (Ишбулдина) Миниса Минигалеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акчулпанова (Ишбулдина) Миниса Минигалеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1922

Дата смерти

05.04.1994

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1922

Отец: Ишбулдин Минигалей

Мать: Ишбулдина Гайнафа

Рождение ребёнка
21.07.1952

Сын: Ишбулдин Иршат Мулаянович

Отец ребёнка: Акчулпанов Мулаян

г.Ишимбай р.Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акчулпанов Мулаян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишбулдин Риф

Отец ребёнка: Акчулпанов Мулаян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акчулпанов Мулаян

Смерть
05.04.1994
г.Ишимбай р.Башкортостан
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