Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Графова Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Графов Борис Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Графов Константин Борисович

Отец ребёнка: Графов Борис Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Графов Борис Михайлович

Смерть
Неизвестно

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