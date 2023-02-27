Рагозин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Рагозин Савостьян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рагозина) Марфа
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1780
Сын: Рагозин Назар
Мать ребёнка: (Рагозина) Марфа
Рождение ребёнка
1784
Сын: Рагозин Никита
Мать ребёнка: (Рагозина) Марфа
Рождение ребёнка
1793
Сын: Рагозин Андрей
Мать ребёнка: (Рагозина) Марфа
Смерть
Неизвестно