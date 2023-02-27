Рагозин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Рагозин Савостьян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рагозина) Марфа

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Рагозин Назар

Мать ребёнка: (Рагозина) Марфа

Рождение ребёнка
1784

Сын: Рагозин Никита

Мать ребёнка: (Рагозина) Марфа

Рождение ребёнка
1793

Сын: Рагозин Андрей

Мать ребёнка: (Рагозина) Марфа

Смерть
Неизвестно

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