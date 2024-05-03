Кирюхина (Веневцева) Марфа Михайловна
Место рожденияБлагословенный поселок Оренбургской губернии
Дата рождения01.07.1888 ст.
Дата смерти02.08.1912 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1888 ст.
Отец: Веневцев Михаил Антонович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.11.1906 ст.
Рождение ребёнка
07.09.1907 ст.
Дочь: Тырсина (Кирюхина) Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Кирюхин Григорий Константинович
Рождение ребёнка
26.12.1909 ст.
Сын: Кирюхин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Кирюхин Григорий Константинович
Смерть
02.08.1912 ст.
умерла в 23 года от чахотки