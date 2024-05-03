Кирюхина (Веневцева) Марфа Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирюхина (Веневцева) Марфа Михайловна

Кирюхина (Веневцева) Марфа Михайловна

Место рождения

Благословенный поселок Оренбургской губернии

Дата рождения

01.07.1888 ст.

Дата смерти

02.08.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1888 ст.

Отец: Веневцев Михаил Антонович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
05.11.1906 ст.

Муж: Кирюхин Григорий Константинович

Рождение ребёнка
07.09.1907 ст.

Дочь: Тырсина (Кирюхина) Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Кирюхин Григорий Константинович

Рождение ребёнка
26.12.1909 ст.

Сын: Кирюхин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Кирюхин Григорий Константинович

Смерть
02.08.1912 ст.
умерла в 23 года от чахотки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.