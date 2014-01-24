Ивановская (Астюкевич) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивановская (Астюкевич) Анна

Место рождения

Солы, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

02.01.1938

Дата смерти

24.01.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

НБ
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1938

Отец: Астюкевич Иван

Мать: не указана

Солы, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
23.04.1957

Муж: Ивановский Игнатий

Солы, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Ивановский Виктор

Отец ребёнка: Ивановский Игнатий

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
24.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивановский Игнатий

Рождение ребёнка
03.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивановский Игнатий

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
04.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивановский Игнатий

Солы, Сморгонский район, Гродненская область
Смерть
24.01.2014
Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Солы, Сморгонский район, Гродненская область
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