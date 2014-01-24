Ивановская (Астюкевич) Анна
Место рождения
Дата рождения02.01.1938
Дата смерти24.01.2014
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1938
Отец: Астюкевич Иван
Бракосочетание
23.04.1957
Муж: Ивановский Игнатий
Рождение ребёнка
1958
Сын: Ивановский Виктор
Отец ребёнка: Ивановский Игнатий
Рождение ребёнка
24.06.1960
Рождение ребёнка
03.03.1972
Рождение ребёнка
04.02.1975
Смерть
24.01.2014
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно