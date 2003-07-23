Габдеева Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
23.07.2003
Дочь: Габдеева Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.11.2011
Дочь: Вострецова Мария Александровна
Отец ребёнка: Вострецов Александр Валерьевич
Рождение ребёнка
06.07.2013
Дочь: Вострецова Кристина Александровна
Отец ребёнка: Вострецов Александр Валерьевич
Рождение ребёнка
04.09.2020
Сын: Вострецов Максим Александрович
Отец ребёнка: Вострецов Александр Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно