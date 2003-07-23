Габдеева Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдеева Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Егошина Танзиля Сагитовна

Рождение ребёнка
23.07.2003

Дочь: Габдеева Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.11.2011

Дочь: Вострецова Мария Александровна

Отец ребёнка: Вострецов Александр Валерьевич

Рождение ребёнка
06.07.2013

Дочь: Вострецова Кристина Александровна

Отец ребёнка: Вострецов Александр Валерьевич

Рождение ребёнка
04.09.2020

Сын: Вострецов Максим Александрович

Отец ребёнка: Вострецов Александр Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вострецов Александр Валерьевич

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