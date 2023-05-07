Пешкова Иулиана Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1929
Отец: Пешков Степан
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
29.08.1950
Дочь: Филинская Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
28.08.1953
Дочь: Агапова Васса Иосифовна
Рождение ребёнка
17.04.1954
Сын: Жигалин Георгий Иосифович
Отец ребёнка: Жигалин Иосиф Иванович17041912
Рождение ребёнка
30.07.1957
Дочь: Козловская Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно