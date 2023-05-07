Пешкова Иулиана Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова Иулиана Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

еб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1929

Отец: Пешков Степан

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
29.08.1950

Дочь: Филинская Наталья Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.08.1953

Дочь: Агапова Васса Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.04.1954

Сын: Жигалин Георгий Иосифович

Отец ребёнка: Жигалин Иосиф Иванович17041912

Рождение ребёнка
30.07.1957

Дочь: Козловская Ольга Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигалин Петр Иосифович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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