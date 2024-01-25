Кирпа Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павел
Рождение ребёнка
27.01.1944
Сын: Кирпа Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Кирпа Григорий Семенович
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпа Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Кирпа Григорий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирпа Григорий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно