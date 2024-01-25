Кирпа Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпа Любовь Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1944

Сын: Кирпа Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Кирпа Григорий Семенович

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпа Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Кирпа Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирпа Григорий Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпа Григорий Семенович

Смерть
Неизвестно
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