Фёдоров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1936
Дочь: Корниенко (Фёдорова) Зоя
Мать ребёнка: Фёдорова (Братякина) Анна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Свинарёва (Фёдорова) Валентина
Мать ребёнка: Фёдорова (Братякина) Анна
Смерть
13.05.1973
Похороны
Неизвестно