Фёдоров Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдоров Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.05.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1909 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова (Братякина) Анна

Рождение ребёнка
26.01.1936

Дочь: Корниенко (Фёдорова) Зоя

Мать ребёнка: Фёдорова (Братякина) Анна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Свинарёва (Фёдорова) Валентина

Мать ребёнка: Фёдорова (Братякина) Анна

Смерть
13.05.1973
Похороны
Неизвестно

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