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Большаков Курнаков Курносов Алексей Артемьевич

Место рождения

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Курнакова По Второму Браку Костерина По Первому Браку (Сухова Лисина) Устинья Парфентьевна

Рождение ребёнка
01.10.1905 ст.

Сын: (Большакова Курнакова Курносова) Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Большакова Курнакова По Второму Браку Костерина По Первому Браку (Сухова Лисина) Устинья Парфентьевна

Сюкеево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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