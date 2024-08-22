Большаков Курнаков Курносов Алексей Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1905 ст.
Сын: (Большакова Курнакова Курносова) Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Большакова Курнакова По Второму Браку Костерина По Первому Браку (Сухова Лисина) Устинья Парфентьевна
Смерть
Неизвестно