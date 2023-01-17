Гесс Павел Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гесс Павел Семенович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

09.09.1818

Дата смерти

09.03.1863

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1846 по 1863
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.03.1863
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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