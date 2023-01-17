Гесс Павел Семенович
Место рождения
Дата рождения09.09.1818
Дата смерти09.03.1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1846 по 1863
Смерть
09.03.1863