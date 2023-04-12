Тимофеева (Жуков) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Жуков) Вера Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Жуков Петр Николаевич

Мать: Жукова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Иван

Смерть
1992
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