Тимофеева (Жуков) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Жуков Петр Николаевич
Мать: Жукова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофеев Иван
Смерть
1992