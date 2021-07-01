Сафонов Василий Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1938
Дата смерти01.07.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафонова (Мирюгина) Елена Александровна
с.Уват, Уватский район
Рождение ребёнка
12.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафонова (Мирюгина) Елена Александровна
с.Уват, Уватский район
Смерть
01.07.2021