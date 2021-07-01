Сафонов Василий Филипович 12.04.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафонов Василий Филипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1938

Дата смерти

01.07.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова (Мирюгина) Елена Александровна

Рождение ребёнка
12.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафонова (Мирюгина) Елена Александровна

с.Уват, Уватский район
Рождение ребёнка
12.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафонова (Мирюгина) Елена Александровна

с.Уват, Уватский район
Смерть
01.07.2021

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