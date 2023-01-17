Салтаусова (Салтаусова) АНЖЕЛА ВЛАДИМИРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтаусова (Салтаусова) АНЖЕЛА ВЛАДИМИРОВНА

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

1984

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Салтаусов ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Мать: Салтаусова ЛЮДМИЛА

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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