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Салтаусова (Салтаусова) АНЖЕЛА ВЛАДИМИРОВНА
Салтаусова (Салтаусова) АНЖЕЛА ВЛАДИМИРОВНА
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Место рождения
Нижний Тагил
, город Нижний Тагил, Свердловская область
Дата рождения
1984
Пол
Женский
Отец
Салтаусов ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать
Салтаусова ЛЮДМИЛА
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец:
Салтаусов ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Мать:
Салтаусова ЛЮДМИЛА
Нижний Тагил
, город Нижний Тагил, Свердловская область
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