Финогина (Живодерова) Ксения Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финогина (Живодерова) Ксения Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1766 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: Живодеров Федот Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Ксения Николаева

Отец ребёнка: Финогин Николай Александров

Рождение ребёнка
1830

Сын: Финогин Иван Николаев

Отец ребёнка: Финогин Николай Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финогин Николай Александров

Смерть
Неизвестно
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