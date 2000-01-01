Финогина (Живодерова) Ксения Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Отец: Живодеров Федот Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Ксения Николаева
Отец ребёнка: Финогин Николай Александров
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Финогин Николай Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно