Савинкина Марфа Архиповна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Савинкин Василий Антонович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Савинкин Василий Антонович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Савинкин Василий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно