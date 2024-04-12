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Савинкина Марфа Архиповна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Савинкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Савинкин Василий Антонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Савинкин Василий Антонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Савинкин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Савинкин Василий Антонович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинкин Василий Антонович

Смерть
Неизвестно
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