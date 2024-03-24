Ямалетдинов Минач Ямалетдинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Образование
До 1941
Батырево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Окончил Батыревское педучилище
Военная служба
По 1947
Образование
После 1947
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Окончил факультет истории и естествознания Казанского педучилища
Работа или профессия
С ?.09.1969 по 1977
Директор Токаевской школы с сентября 1969 по 1977 года. Приложил много сил по подготовке проектно-сметной документации строительства школы. Пользовался авторитетом среди коллег, односельчан и обучаю... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1977