Ямалетдинов Минач Ямалетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямалетдинов Минач Ямалетдинович

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Место рождения

Токаево, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Токаево, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Образование
До 1941
Батырево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Окончил Батыревское педучилище
Военная служба
По 1947
Образование
После 1947
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Окончил факультет истории и ​ естествознания Казанского педучилища
Работа или профессия
С ?.09.1969 по 1977
Токаево, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Директор Токаевской школы с сентября 1969 по​ 1977 года. Приложил много сил по подготовке проектно-сметной документации строительства​ школы. Пользовался авторитетом среди коллег, односельчан и обучаю... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1977
Токаево, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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