Ганыкин Парамон
Место рожденияг. Гремячий
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Гремячий
Рождение ребёнка
1686
Сын: Ганыкин Абрам
Мать ребёнка: не указана
Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1686
Сын: Ганыкин Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1763
Сын: Ганыкин Андрей
Мать ребёнка: не указана
Новоприборная слобода
Смерть
Неизвестно