Ганыкин Парамон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганыкин Парамон

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Место рождения

г. Гремячий

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Гремячий
Рождение ребёнка
1686

Сын: Ганыкин Абрам

Мать ребёнка: не указана

Новоприборная слобода
Рождение ребёнка
1686

Сын: Ганыкин Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1763

Сын: Ганыкин Андрей

Мать ребёнка: не указана

Новоприборная слобода
Смерть
Неизвестно
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