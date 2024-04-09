Андреев Никита
Место рожденияд. Малый Югуть
Дата рождения12.09.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1844
Отец: Ефимов Андрей
Мать: (Иванова) Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Алексеева) Ксения
Рождение ребёнка
01.02.1866
Дочь: (Никитина) Мария
Мать ребёнка: (Алексеева) Ксения
Рождение ребёнка
07.09.1869
Сын: Никитин Илья
Мать ребёнка: (Алексеева) Ксения
Рождение ребёнка
14.02.1872
Дочь: (Никитина) Евдокия
Мать ребёнка: (Алексеева) Ксения
Рождение ребёнка
04.02.1874
Дочь: (Никитина) Агафъя
Мать ребёнка: (Алексеева) Ксения
Смерть
Неизвестно