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Андреев Никита

Место рождения

д. Малый Югуть

Дата рождения

12.09.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1844

Отец: Ефимов Андрей

Мать: (Иванова) Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Алексеева) Ксения

Рождение ребёнка
01.02.1866

Дочь: (Никитина) Мария

Мать ребёнка: (Алексеева) Ксения

Рождение ребёнка
07.09.1869

Сын: Никитин Илья

Мать ребёнка: (Алексеева) Ксения

Рождение ребёнка
14.02.1872

Дочь: (Никитина) Евдокия

Мать ребёнка: (Алексеева) Ксения

Рождение ребёнка
04.02.1874

Дочь: (Никитина) Агафъя

Мать ребёнка: (Алексеева) Ксения

Смерть
Неизвестно

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