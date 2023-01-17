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Аверкин Владимир Васильевич

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Место рождения

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

23.04.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1902 г.р.

Мать

До 1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1919

Отец: Аверкин Василий Илларионович

Мать: Аверкина Анастасия Максимовна

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Государственный архив Кузбасса (ГАК). Ф. Д-60. Оп. 6. Д. 369. Метрическая книга записей о рождении, браке и смерти церкви Всех Святых г. Мариинска. 1918–1920. Л. 7об.-8.
Крещение
25.04.1919
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Восприемники - Антонов Адриан Иосифович, Мариинского у. Тюменевской вол. дер. Петровки гражданин Фирсова Анисия Максимовна, Мариинского у. Тюменевской вол. дер. Петровки гражданка Государственный ар... Показать все
Смерть
Неизвестно
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