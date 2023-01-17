Муравьёв Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.04.1845
Дата смерти21.06.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1845
Место жительства
С 1893 по 1896
г. Копенгаген, Дания
Место жительства
С 1898
Китай
Смерть
21.06.1900
Место жительства
По 1900