Граф Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граф Ксения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фурмонова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Граф Василий Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Графов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Граф Василий Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Графов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Граф Василий Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Граф Василий Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ветрова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Граф Василий Харитонович

Рождение ребёнка
15.04.1924

Дочь: Нарицына Вера Васильевна

Отец ребёнка: Граф Василий Харитонович

Рождение ребёнка
06.05.1952

Сын: Графов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Граф Василий Харитонович

Смерть
Неизвестно

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