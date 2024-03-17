Граф Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фурмонова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Граф Василий Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Графов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Граф Василий Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Граф Василий Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ветрова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Граф Василий Харитонович
Рождение ребёнка
15.04.1924
Дочь: Нарицына Вера Васильевна
Отец ребёнка: Граф Василий Харитонович
Рождение ребёнка
06.05.1952
Сын: Графов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Граф Василий Харитонович
Смерть
Неизвестно