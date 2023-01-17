Колотыгина Наталья Анатольевна
Место рождения
Дата рождения26.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1974
Рождение ребёнка
31.12.1998
Сын: Колотыгин Владислав Сергеевич
Отец ребёнка: Колотыгин Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
04.06.2003
Дочь: Колотыгина Валерия Сергеевна
Отец ребёнка: Колотыгин Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
09.02.2012
Сын: Колотыгин Роман Сергеевич
Отец ребёнка: Колотыгин Сергей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно