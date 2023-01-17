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Колотыгина Наталья Анатольевна

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Место рождения

Чунский, Чунский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

26.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1974

Отец: Платонов Анатолий Васильевич

Мать: Кузьмичева Татьяна Витальевна

Чунский, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.12.1998

Сын: Колотыгин Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: Колотыгин Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
04.06.2003

Дочь: Колотыгина Валерия Сергеевна

Отец ребёнка: Колотыгин Сергей Анатольевич

Чунский, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.02.2012

Сын: Колотыгин Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Колотыгин Сергей Анатольевич

Чунский, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотыгин Сергей Анатольевич

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