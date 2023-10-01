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Май Лидия Адамовна
Май Лидия Адамовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.01.?
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Май Виктор Георгиевич
1951 г.р.
Добавил:
ЭМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1951
Сын:
Май Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: не указан
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