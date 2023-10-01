Май Лидия Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Май Лидия Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1951

Сын: Май Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: не указан

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