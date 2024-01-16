Колосова Степанида Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Степанида Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Колосов Степан Максимович

Отец ребёнка: Колосов Максим Тимофеевич

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Колосов Павел Максимович

Отец ребёнка: Колосов Максим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Колосов Кузьма Максимович

Отец ребёнка: Колосов Максим Тимофеевич

Большое Раменье, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Максим Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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