Колосова Степанида Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Игнатий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Колосов Степан Максимович
Отец ребёнка: Колосов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Колосов Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Колосов Кузьма Максимович
Отец ребёнка: Колосов Максим Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно