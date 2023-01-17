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Крехтунова Акилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1828

Муж: Крехтунов Иван Аникеев

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Крехтунова Анна Иванова

Отец ребёнка: Крехтунов Иван Аникеев

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Крехтунова Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Крехтунов Иван Аникеев

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
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