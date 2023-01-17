Крехтунова Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1828
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Крехтунова Анна Иванова
Отец ребёнка: Крехтунов Иван Аникеев
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Крехтунова Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Крехтунов Иван Аникеев
Смерть
После 1834