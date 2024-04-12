(Хаустова) Елизавета Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семён Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Сергеевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Герасимовна (Хаустова)) Прасковья Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Сергеевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Герасимовна (Хаустова)) Софья Герасимовна
Отец ребёнка: Герасим Сергеевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Герасим Сергеевич
Смерть
После 1858