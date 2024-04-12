(Хаустова) Елизавета Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Хаустова) Елизавета Харитоновна

(Хаустова) Елизавета Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семён Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Сергеевич

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Герасимовна (Хаустова)) Прасковья Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Сергеевич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Герасимовна (Хаустова)) Софья Герасимовна

Отец ребёнка: Герасим Сергеевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Герасим Сергеевич

Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.