Панутриев Василий Ильич
Место рожденияБеларусь
Дата рожденияДо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897
Отец: Панутриев Илья Ефимович
Мать: не указана
Беларусь
Могилевская губерния Белоруссии
Военная служба
После 01.07.1914
Поступление в 253-й пехотный Перекопский полк
Пропал без вести (военное)
22.08.1916
Румыния
г. Кирлибаба в Румынии
Попал в плен (военное)
21.01.1917
Польша
Попал в концлагерь Тухоль (Лагерь №7) в районе города Тухоля
Смерть
Неизвестно