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Панутриев Василий Ильич

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

До 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897

Отец: Панутриев Илья Ефимович

Мать: не указана

Беларусь
Могилевская губерния Белоруссии
Военная служба
После 01.07.1914
Поступление в 253-й пехотный Перекопский полк
Пропал без вести (военное)
22.08.1916
Румыния
г. Кирлибаба в Румынии
Попал в плен (военное)
21.01.1917
Польша
Попал в концлагерь Тухоль (Лагерь №7) в районе города Тухоля
Смерть
Неизвестно
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