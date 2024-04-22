Горчакова (Баранова) Федосья Максимовна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Баранов Максим Васильев
Бракосочетание
03.02.1889
Рождение ребёнка
15.02.1892
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Горчаков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.03.1894
Сын: Горчаков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Горчаков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.06.1896
Отец ребёнка: Горчаков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.09.1904
Отец ребёнка: Горчаков Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.10.1906
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Горчаков Михаил Дмитриевич
Смерть
Неизвестно