Горчакова (Баранова) Федосья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Баранова) Федосья Максимовна

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Баранов Максим Васильев

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
03.02.1889

Муж: Горчаков Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.02.1892

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Горчаков Михаил Дмитриевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1894

Сын: Горчаков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Горчаков Михаил Дмитриевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.06.1896

Сын: Горчаков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Горчаков Михаил Дмитриевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.09.1904

Сын: Горчаков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Горчаков Михаил Дмитриевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Горчаков Михаил Дмитриевич

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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