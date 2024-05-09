Белова Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Федор Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1905
Сын: Белов Александр Федорович
Отец ребёнка: Белов Федор Иванович
Рождение ребёнка
10.12.1906
Сын: Белов Александр Федорович
Отец ребёнка: Белов Федор Иванович
Смерть
1908