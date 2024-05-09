Белова Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Пелагея Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Федор Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1905

Сын: Белов Александр Федорович

Отец ребёнка: Белов Федор Иванович

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.12.1906

Сын: Белов Александр Федорович

Отец ребёнка: Белов Федор Иванович

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1908
Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

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