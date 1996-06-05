(Марсагишвили) Тамара Арсеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Марсагишвили) Тамара Арсеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15

Дата смерти

17.?.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1

Сын: Шадури Отари Шаликоевич

Отец ребёнка: Шадури Шалико Иванович

Рождение ребёнка
14

Дочь: Муджири Мери Шаликоевна

Отец ребёнка: Шадури Шалико Иванович

Рождение
15

Отец: Марсагишвили Арсен Николаевич

Мать: Марсагишвили Моико

Рождение ребёнка
19

Дочь: Лали Шаликоевна

Отец ребёнка: Шадури Шалико Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадури Шалико Иванович

Смерть
17.?.1996
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