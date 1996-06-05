(Марсагишвили) Тамара Арсеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15
Дата смерти17.?.1996
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1
Отец ребёнка: Шадури Шалико Иванович
Рождение ребёнка
14
Дочь: Муджири Мери Шаликоевна
Отец ребёнка: Шадури Шалико Иванович
Рождение
15
Отец: Марсагишвили Арсен Николаевич
Мать: Марсагишвили Моико
Рождение ребёнка
19
Дочь: Лали Шаликоевна
Отец ребёнка: Шадури Шалико Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.?.1996