Надежда Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1884 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.01.1905

Муж: Леонтий Григорьев

Поручителю: по жениху Тимофей Филиппов, по невесте Василий Ильич и Илья Емельянов
Смерть
Неизвестно

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