Надежда Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1884 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
29.01.1905
Муж: Леонтий Григорьев
Поручителю: по жениху Тимофей Филиппов, по невесте Василий Ильич и Илья Емельянов
Смерть
Неизвестно