Маркина (Ведерникова) Светлана Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.12.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1965
Россия
Место жительства
С 12.12.1965 по 01.09.2021
Рождение ребёнка
29.09.1987
Отец ребёнка: Маркин Сергей
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
21.07.1989
Муж: Маркин Сергей
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1993
Дочь: Герасимова Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Маркин Сергей
Место жительства
Неизвестно