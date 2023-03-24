Маркина (Ведерникова) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина (Ведерникова) Светлана Ивановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1965

Отец: Ведерников Иван Степанович

Мать: Ведерникова Мария Григорьевна

Россия
Место жительства
С 12.12.1965 по 01.09.2021
Рождение ребёнка
29.09.1987

Сын: Маркин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Маркин Сергей

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
21.07.1989

Муж: Маркин Сергей

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1993

Дочь: Герасимова Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Маркин Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
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