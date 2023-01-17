Немирова Сиклития Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Немиров Александр Семёнович
Отец ребёнка: Немиров Семён Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Приимково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область