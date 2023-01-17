Немирова Сиклития Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немирова Сиклития Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Немиров Александр Семёнович

Отец ребёнка: Немиров Семён Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немиров Семён Федотович

Смерть
Неизвестно
Приимково, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
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