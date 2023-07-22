Петряков Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петряков Илья Федорович
Мать: Петрякова х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липатова Валентина Александрова
Мать ребёнка: Петрякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петряков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Петрякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петряков Николай Александрович
Мать ребёнка: Петрякова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрякова Анна
Смерть
Неизвестно