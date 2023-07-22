Петряков Александр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряков Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряков Илья Федорович

Мать: Петрякова х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липатова Валентина Александрова

Мать ребёнка: Петрякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Петрякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петряков Николай Александрович

Мать ребёнка: Петрякова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрякова Анна

Смерть
Неизвестно
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