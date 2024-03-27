Рахимова (Ахметова) Фануза Абдулловна
Место рождения
Дата рождения07.03.1944
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1944
Отец: Ахметов Абдулла
Мать: Ахметова Гайнижихан
Рождение ребёнка
03.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рахимов Риф Гибадрахманович
г.Оренбург, РСФСР
Развод
22.11.1978
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1992
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Кумертау, РБ, РФ