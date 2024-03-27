Рахимова (Ахметова) Фануза Абдулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахимова (Ахметова) Фануза Абдулловна

Рахимова (Ахметова) Фануза Абдулловна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.03.1944

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1944

Отец: Ахметов Абдулла

Мать: Ахметова Гайнижихан

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахимов Риф Гибадрахманович

г.Оренбург, РСФСР
Развод
22.11.1978

Муж: Рахимов Риф Гибадрахманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимов Риф Гибадрахманович

Смерть
1992
г.Кумертау, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Кумертау, РБ, РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close