Стругацкий Борис Натанович
Место рождения
Дата рождения15.04.1933
Дата смерти19.11.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1933 по 1943
Место жительства
С 1943 по 1945
Ташла, Оренбургская обл.
Место жительства
С 1945 по 2012
Смерть
19.11.2012