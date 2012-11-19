Стругацкий Борис Натанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стругацкий Борис Натанович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

15.04.1933

Дата смерти

19.11.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
15.04.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1933 по 1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1943 по 1945
Ташла, Оренбургская обл.
Место жительства
С 1945 по 2012
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
19.11.2012
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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