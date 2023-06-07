Евсей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсей Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

05.07.1809

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Степан Прохоров

Мать: Наталья Ларионова

Смерть
05.07.1809
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