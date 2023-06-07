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Евсей Степанов
Евсей Степанов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1807
Дата смерти
05.07.1809
Пол
Мужской
Отец
Степан Прохоров
1773 г.р.
Мать
Наталья Ларионова
1777 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец:
Степан Прохоров
Мать:
Наталья Ларионова
Смерть
05.07.1809
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