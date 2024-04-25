Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия

Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стукалов Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Стукалов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стукалов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Стукалов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стукалов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Стукалов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стукалов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Стукалов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стукалова) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Стукалов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурджиева (Стукалова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Стукалов Григорий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стукалов Григорий Емельянович

Смерть
Неизвестно

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