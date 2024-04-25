Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стукалов Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Стукалов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стукалов Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Стукалов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стукалов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Стукалов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стукалов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Стукалов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стукалова) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Стукалов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурджиева (Стукалова) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Стукалов Григорий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно