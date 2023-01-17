(СТАРИКЕВИЧ) Юлиана Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(СТАРИКЕВИЧ) Юлиана Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Старикевич Мирон Никифоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Магдалена Денисова

Отец ребёнка: Денис

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Агафья Денисова

Отец ребёнка: Денис

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марианна Денисова

Отец ребёнка: Денис

Хмелево, Жабинковский район, Брестская область
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