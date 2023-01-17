(СТАРИКЕВИЧ) Юлиана Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Старикевич Мирон Никифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Магдалена Денисова
Отец ребёнка: Денис
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Агафья Денисова
Отец ребёнка: Денис
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марианна Денисова
Отец ребёнка: Денис
Хмелево, Жабинковский район, Брестская область