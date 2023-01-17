Заболотская (Широких) Парасковья Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения14.10.1906 ст.
Дата смерти1974
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906 ст.
Отец: Широких Евдоким Иванович
Мать: Широких Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Заболотский Иван Степанович
Отец ребёнка: Заболотский Степан Петрович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Заболотский Виктор Степанович
Отец ребёнка: Заболотский Степан Петрович
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболотская Валентина Степановна
Отец ребёнка: Заболотский Степан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
колхоз, хоз-во
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1974