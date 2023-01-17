Заболотская (Широких) Парасковья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотская (Широких) Парасковья Евдокимовна

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Место рождения

Малькова, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.10.1906 ст.

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1907 г.р.

Дети

1928 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906 ст.

Отец: Широких Евдоким Иванович

Мать: Широких Дарья Яковлевна

Малькова, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1928

Сын: Заболотский Иван Степанович

Отец ребёнка: Заболотский Степан Петрович

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Заболотский Виктор Степанович

Отец ребёнка: Заболотский Степан Петрович

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотский Степан Петрович

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотский Степан Петрович

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотский Степан Петрович

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболотская Валентина Степановна

Отец ребёнка: Заболотский Степан Петрович

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболотский Степан Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
колхоз, хоз-во
Место жительства
Неизвестно
Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1974
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