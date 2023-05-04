Клавдия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клавдия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1950

Дочь: Белова Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Белов Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
09.07.1950

Дочь: Белова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Белов Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
20.05.1961

Дочь: Белова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Белов Юрий Васильевич

Смерть
2009

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