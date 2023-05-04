Клавдия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1950
Дочь: Белова Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Белов Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
09.07.1950
Дочь: Белова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Белов Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
20.05.1961
Дочь: Белова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Белов Юрий Васильевич
Смерть
2009