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Sinkēvičs Staņislavs

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Sinkēvičs Pēteris

Мать: Sinkēviča Katrīna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Sinkēviča Marija

Рождение ребёнка
07.08.1931

Сын: Sinkēvičs Albīns

Мать ребёнка: Sinkēviča Marija

Смерть
Неизвестно

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