Sinkēvičs Staņislavs
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Sinkēvičs Pēteris
Мать: Sinkēviča Katrīna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Sinkēviča Marija
Рождение ребёнка
07.08.1931
Сын: Sinkēvičs Albīns
Мать ребёнка: Sinkēviča Marija
Смерть
Неизвестно