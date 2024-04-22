Бронский Сидор Флорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Бронская Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Бронская Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Бронская Евдокия Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Бронская Евдокия Сидорова
Мать ребёнка: Бронская Евдокия Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно