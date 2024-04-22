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Бронский Сидор Флорович

Место рождения

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Бронский Флор Васильев

Мать: Бронская Пелагия Афанасьева

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Бронский Иван Сидоров

Мать ребёнка: Бронская Евдокия Игнатьева

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Бронский Василий Сидоров

Мать ребёнка: Бронская Евдокия Игнатьева

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Бронский Фрол Сидоров

Мать ребёнка: Бронская Евдокия Игнатьева

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Бронская Евдокия Сидорова

Мать ребёнка: Бронская Евдокия Игнатьева

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бронская Евдокия Игнатьева

Место жительства
Неизвестно
Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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