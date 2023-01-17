Табунов Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1934
Сын: Табунов Владислав Николаевич
Мать ребёнка: Табунова Анна Александровна
Рождение ребёнка
28.01.1937
Дочь: Шидяева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Табунова Анна Александровна
Рождение ребёнка
10.11.1938
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Табунова Анна Александровна
Рождение ребёнка
22.12.1940
Сын: Табунов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Табунова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1941
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область