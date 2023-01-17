Табунов Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТабунов Николай Фёдорович

Табунов Николай Фёдорович

avatar

Место рождения

Караулово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Караулово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.12.1934

Сын: Табунов Владислав Николаевич

Мать ребёнка: Табунова Анна Александровна

Рождение ребёнка
28.01.1937

Дочь: Шидяева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Табунова Анна Александровна

Рождение ребёнка
10.11.1938

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Табунова Анна Александровна

Караулово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.12.1940

Сын: Табунов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Табунова Анна Александровна

Караулово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Табунова Анна Александровна

Караулово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.09.1941
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close