(Neumann) Rose
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти11.10.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Neumann Aaron
Мать: (Markowitz) Yetta
Бракосочетание
17.03.1907
Муж: Brecher Morris
Рождение ребёнка
1908
Сын: David
Отец ребёнка: Brecher Morris
Рождение ребёнка
1909
Дочь: May
Отец ребёнка: Brecher Morris
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Evelyn
Отец ребёнка: Brecher Morris
Рождение ребёнка
04.09.1912
Отец ребёнка: Brecher Morris
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Kushner) Mildred
Отец ребёнка: Brecher Morris
Рождение ребёнка
12.09.1917
Сын: William
Отец ребёнка: Brecher Morris
Рождение ребёнка
1923
Сын: Solomon Muriel
Отец ребёнка: Brecher Morris
Смерть
11.10.1971