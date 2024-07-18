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(Neumann) Rose

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

11.10.1971

Пол

Женский

Отец

Мать

1861 г.р.

Муж

1882 г.р.

Дети

1908 г.р.
1909 г.р.
1910 г.р.
1912 г.р.
1916 г.р.
1917 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Neumann Aaron

Мать: (Markowitz) Yetta

Бракосочетание
17.03.1907

Муж: Brecher Morris

Рождение ребёнка
1908

Сын: David

Отец ребёнка: Brecher Morris

Рождение ребёнка
1909

Дочь: May

Отец ребёнка: Brecher Morris

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Evelyn

Отец ребёнка: Brecher Morris

Рождение ребёнка
04.09.1912

Сын: Brecher Brecker Samuel

Отец ребёнка: Brecher Morris

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Kushner) Mildred

Отец ребёнка: Brecher Morris

Рождение ребёнка
12.09.1917

Сын: William

Отец ребёнка: Brecher Morris

Рождение ребёнка
1923

Сын: Solomon Muriel

Отец ребёнка: Brecher Morris

Смерть
11.10.1971

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