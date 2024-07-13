Вдовина Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Вдовин Ион Андрианов
Отец ребёнка: Вдовин Андриан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Вдовин Андриан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Вдовина Ксения Андрианова
Отец ребёнка: Вдовин Андриан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Вдовин Григорий Андрианов
Отец ребёнка: Вдовин Андриан Иванов
Смерть
Неизвестно