Вдовина Гликерия Около 1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вдовина Гликерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Вдовин Ион Андрианов

Отец ребёнка: Вдовин Андриан Иванов

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Вдовин Иван Андрианов

Отец ребёнка: Вдовин Андриан Иванов

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Вдовина Ксения Андрианова

Отец ребёнка: Вдовин Андриан Иванов

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Вдовин Григорий Андрианов

Отец ребёнка: Вдовин Андриан Иванов

Смерть
Неизвестно

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