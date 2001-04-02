Чекалова Вера Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова Вера Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
19.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
19.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
08.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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