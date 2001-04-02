Чекалова Вера Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
19.02.1935
Рождение ребёнка
19.07.1947
Рождение ребёнка
08.06.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно